Seltene Vogelart Aus Netz gerettet: Wildtierstation in Klein Offenseth kümmert sich um Schwarzstorch Von Anja Steinbuch | 21.08.2023, 17:04 Uhr Seltene Vogelart im Wildtierzentrum Sparrieshoop: Stationsleiter Christian Erdmann und seine Helfer pflegen einen Schwarzstorch. Foto: Wildtier- und Artenschutzzentrum Klein Offenseth-Sparrieshoop

Netze können nicht nur für seltene Fischarten in den Weltmeeren zur Todesfalle werden. In Bad Bramstedt wäre fast ein höchst seltener Schwarzstorch in einem Netz, das über Blaubeeren gespannt war, verendet. Jetzt wird der Vogel im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop aufgepäppelt.