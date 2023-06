Blütenreiche und ökologisch wertvolle Wiesenbiotope gibt es im Ellerhooper Arboretum. Foto: Urte Wurtzel up-down up-down Seltene Pflanzen zu sehen Beim Wiesenfest im Ellerhooper Arboretum der Natur ganz nah sein Von Caroline Warmuth | 10.06.2023, 11:00 Uhr

Auf einer rund 8,5 Hektar großen artenreichen Wiese im Arboretum in Ellerhoop blühen heute noch Pflanzen, wie sie einst auch in unseren Naturlandschaften weit verbreitet waren. Sie ist Anlass für das nächste Fest in dem Areal.