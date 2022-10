Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahes Gebäude verhindern. Symbolfoto: IMAGO/xcitepress/christian essler up-down up-down Schaden in Höhe von 3000 Euro Wieder Mülltonnenbrand in Elmshorn: Brandstiftung nicht ausgeschlossen Von Deborah Dillmann | 11.10.2022, 16:05 Uhr

Immer wieder kommt es im Stadtgebiet zu Feuern in Mülltonnen. Am 9. Oktober hat es in der Holstenstraße gebrannt. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.