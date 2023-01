Die Graupelschauer sorgten innerhalb kürzester Zeit für glatte Straßen. Viele Auto- und Lastwagenfahrer auf der A23 verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Die Feuerwehr Sparrieshoop und Bergungsdienste waren stundenlang im Einsatz. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Gerd Schlüter im Gespräch Nach Unfallserie auf der A23 bei Elmshorn: So hat ein Wehrführer den Einsatz erlebt Von Cornelia Sprenger | 18.01.2023, 18:08 Uhr

Nach einem Graupelschauer waren am Dienstag mehrere Autos und Lkw auf der Autobahn zusammengestoßen. Gerd Schlüter, Wehrführer in Klein Offenseth-Sparrieshoop, war kurz darauf am Unfallort.