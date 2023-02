Thomas Kahlert und Anke Harder von der Flüchtlingshilfe Barmstedt sortieren die Spenden. Foto: Michael Bunk up-down up-down Lager an der Feldstraße Wie Barmstedter mit ihren Spenden Geflüchteten helfen Von Michael Bunk | 07.02.2023, 16:30 Uhr

In der Feldstraße unterhält der Verein ein Lager. Der Andrang hier ist während der Öffnungszeiten am Montag groß. Thomas Kahlert erläutert, warum der Verein auf die Unterstützung so angewiesen ist.