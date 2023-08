Kein Badewetter Weniger Badegäste: Wetter vermiest Saison für Freibäder in Elmshorn und Horst Von Marianne Meißner | 12.08.2023, 08:00 Uhr Der Sprung ins kühle Nass - das würden viele Badepark-Besucher gern wieder bei angenehmen Außentemperaturen machen. Foto: Badepark Elmshorn up-down up-down

Die Freibadsaison fing so gut an. Während die Temperaturen im Mai noch etwas verhalten waren, bescherten der Juni bis Anfang Juli den Freibädern in Elmshorn und Horst gute Besucherzahlen. Das sieht nun schon wieder ganz anders aus – wegen des regnerischen Wetters.