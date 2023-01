Die Tage kurz vor Weihnachten im Kreis Pinneberg waren eisig – wie dieses Foto eines Sonnenaufgangs bei Tornesch zeigt. Teilweise kletterte die Temperatur tagsüber nicht über 0 Grad. Foto: Jan Schönstedt up-down up-down Wetterbilanz für Kreis Pinneberg Von frostig zu frühlingshaft: Temperatur-Unterschiede von 25 Grad im Dezember Von Christian Uthoff | 05.01.2023, 17:00 Uhr

Kurz vor Weihnachten zeigte das Thermometer an der Wetterstation in Quickborn knapp -11 Grad. An Silvester waren es mehr als 15. Und das viel zu milde Wetter geht weiter.