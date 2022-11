Es geht wieder los. Am Freitag, 25. November, startet wieder das große Weihnachtspreisausschreiben der Elmshorner Nachrichten. Seit mehr als 50 Jahren freuen sich viele Leser jedes Jahr in der Adventszeit darauf, wieder das Rätsel um die korrekte Reihenfolge der Buchstaben und Zahlen zu knacken, um am Ende den gesuchten Lösungsspruch zu erhalten. Das Mitmachen lohnt sich.

Verlost werden 25 Gewinne im Gesamtwert von 1.650 Euro. Wie gewohnt, erscheint das Rätsel in zwei Teilen: am Freitag, 25. November, und am Freitag, 2. Dezember. Einsendeschluss ist am 10. Dezember, die Bekanntgabe der Gewinner folgt in der EN-Ausgabe vom 17. Dezember.