Wachwechsel in Bevern Warum Johann Hachmann trotz Spaß am Amt als Bürgermeister aufhören will Von Michael Bunk | 29.01.2023, 10:00 Uhr

Bis zur Kommunalwahl am 14. Mai will der 73-Jährige aber mit unvermindertem Einsatz für seine Gemeinde tätig sein. Aktuell steht die Dachsanierung des Kindergartens an. Ein Beispiel für die Veränderungen im Laufe der Zeit.