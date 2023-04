Das Organisations-Team um Sabrina Reinheimer (von links), Julian Behrens, Claudia Kröger und Andrea Bendt hat wieder ein Wahlbüro im Rathaus eingerichtet. Zwei Wahlkabinen stehen bereit. Foto: Brameshuber up-down up-down Briefwahl schon jetzt möglich Rennen um die 39 Plätze im Kollegium hat in Elmshorn begonnen Von Christian Brameshuber | 04.04.2023, 17:00 Uhr

70 Männer und 30 Frauen treten bei der Kommunalwahl am 14. Mai als Direktkandidaten in den 20 Wahlkreisen an. 39.137 Menschen sind in Elmshorn wahlberechtigt. Die ersten Stimmen wurden schon abgegeben.