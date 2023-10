Eigenintiative der Gemeinde So soll ein Wärmekonzept Bürgern in Horst schnell Sicherheit geben Von Grischa Beißner | 20.10.2023, 10:00 Uhr Klimamanagerin Ann-Katrin Näser und Bürgermeister Jörn Plöger wollen ein Konzept für die Horster Bürger erstellen. Foto: Grischa Beißner up-down up-down

Über die zukünftige Energieversorgung herrscht viel Unsicherheit. Falschmeldungen und Gerüchte darüber, wie Wärmeversorgung in Zukunft aussehen soll, lassen viele Menschen ratlos zurück. Die Gemeinde Horst will deshalb jetzt vorpreschen. Und ihren Bürgern mit einem Konzept klar aufzeigen, was möglich ist – und was nicht.