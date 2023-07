Elmshorns Ehrenbürger Dr. Klaus Pannen unterstützt die Volleyballerin Britta Schümann finanziell. Foto: Inga Deutz up-down up-down Sport ist ihre Leidenschaft Volleyballerin Britta Schümann aus Elmshorn fährt zu den World Senior Games Von Nicole Wollschlaeger | 25.07.2023, 17:00 Uhr

In Britta Schümanns Leben spielte der Sport bereits von Kindesbeinen an eine große Rolle. Jetzt fährt die Volleyballerin aus Elmshorn zu den World Senior Games in Utah.