Bei einem Auffahrunfall auf der Kaltenweide in Elmshorn sind am Montag (4. September) vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei an der Einsatzstelle mit. Der Fahrer eines Audi soll demnach kurz vor dem Ortsausgang auf einen stehenden Fiat aufgefahren sein. Anfangs mussten die Helfer sogar davon ausgehen, dass eines der beteiligten Fahrzeuge nach dem Crash in Flammen steht. Das stellte sich vor Ort allerdings als Fehlmeldung heraus.

Unfall auf Kaltenweide in Elmshorn

Gegen 16.45 Uhr war per eCall – also automatisch generiert – ein Notruf aus einem der beteiligten Autos bei der Rettungsleitstelle in Elmshorn eingegangen. Als ein Disponent Sprechkontakt mit dem Fahrer herstellte, gab dieser an, dass sein Fahrzeug nach einem Unfall brenne. Umgehend wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Kaltenweide geschickt. Ein Feuer gab es an der Einsatzstelle allerdings nicht, jedoch mussten vier von fünf Beteiligten nach einem Auffahrunfall medizinisch versorgt werden.

Bei dem Fiat handelt es sich um ein E-Auto. Seitens der Feuerwehr waren aber keine besonderen Tätigkeiten an dem Auto nötig. Foto: Florian Sprenger

Zum Unfallhergang gab die Polizei bekannt, dass ein mit zwei Personen besetzter Fiat in Richtung Barmstedt unterwegs war, als der Wagen verkehrsbedingt kurz vor dem Ortsausgang von Elmshorn zum Stillstand kam. Ein 20-Jähriger in einem Audi – er war mit einer Beifahrerin unterwegs – erkannte die Situation laut Polizei offenbar zu spät und fuhr dem Fiat hinten auf, der wiederum in den Mercedes eines anderen Mannes geschoben wurde. Während sich der Fahrer aus dem ersten Fahrzeug keine Verletzungen zuzog, versorgten die Einsatzkräfte die vier Verletzten der anderen beiden Fahrzeuge.

Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kaltenweide in Elmshorn gesperrt worden. Foto: Florian Sprenger

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn klemmte unter anderem die Autobatterien ab. Im Zuge der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Kaltenweide beinahe zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Sparrieshoop umgeleitet. Im Feierabendverkehr entwickelten sich so längere Staus zwischen Barmstedt und Elmshorn.

Zwei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.