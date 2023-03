Der WG-Ehrenvorsitzende Hans Barthold Schinkel (ganz rechts) mit dem Großteil der Kandidaten von der WG-Klein Nordende. Foto: WG Fraktion up-down up-down Kommunalwahl 2023 Viele neue Kandidaten bei der Wählergemeinschaft Klein Nordende Von Peter Warncke | 09.03.2023, 13:00 Uhr

Die Wählergemeinschaft in Klein Nordende hat ein großes Gewicht im Gemeinderat, doch nur wenige aktuelle Gemeinderäte treten erneut an. Dafür gibt es viele neue Mitglieder. So sieht das Team für die Wahl jetzt aus.