Berit Höck (Dritte von links) hatte ihre Decke auf der Freibadwiese ausgebreitet, auf der es sich Kinder und Erwachsene gut gehen ließen. Foto: Pierre Droste

HGB-Aktion Viel Sonne und viele Barmstedter beim ersten Picknick am See Von Pierre Droste | 25.06.2023, 14:12 Uhr

Rund 300 Gäste tummelten sich am Sonnabend, 24. Juni, beim Picknick am See, das der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt organisiert hatte. Co-Chef Fynn Dohrn stellte bereits eine Neuauflage für 2024 in Aussicht.