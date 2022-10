Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Symbolfoto: Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de up-down up-down Polizei ermittelt Versuchter Raub: 94 Jahre alter Elmshorner bei Angriff verletzt Von Deborah Dillmann | 17.10.2022, 16:42 Uhr

Ein Pinneberger hat in der Nacht zu Samstag einen 94 Jahre alten Passanten in der Reventlowstraße angegriffen. Der Senior konnte den deutlich jüngeren Angreifer in die Flucht schlagen.