Es geht Schlag auf Schlag. Nach dem Hafenfest folgt am 3. September der verkaufsoffene Sonntag in Elmshorn. Der dritte in diesem Jahr – und der hat es wirklich in sich. Denn die Innenstadt verwandelt sich in eine riesengroße Tanzfläche. Auf dem Alten Markt, dem Holstenplatz am Bahnhof, bei Ramelow auf der Dachterrasse in der Kö und in der Summerlounge im Skulpturengarten am Torhaus laden die Tänzerinnen und Tänzer vom Cheerleading über Hip Hop, Standardtanz und Line Dance zum Zuschauen, Mittanzen und Ausprobieren ein. Beschwingter kann ein Shopping-Erlebnis gar nicht sein. Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Der Alte Markt wird zur Show-Bühne

Den Auftakt am Alten Markt machen um 12.30 Uhr Tänzer und Tänzerinnen der Tanzschule Loferski mit Tango Argentino, Latin Power und Salsa. Einen gemeinsamen Auftritt (12.40 Uhr) haben das Tanzstudio Alavi und die Musicalschule Fame Academy. Im Repertoire: klassisches Ballett, Showtanz, Jazz Dance und Reggaeton genauso wie Contemporary Dance. Wenn sich die Hip-Hop-Gruppe vom Barmstedter MTV um 13.20 Uhr präsentiert, wird es voll auf der Tanzfläche. Die Cat Dance Company (14 Uhr) zeigt Showtanz, Jazz Dance, Hip Hop sowie Reggaeton. Danach (14.45 Uhr) gibt es Line Dance der TCC Elmshorn. Die Tanzschule step by step kombiniert um 15.30 Uhr Standard und lateinamerikanische Tänze.

Trommel-Flashmob auf Holstenplatz

Auf dem Holstenplatz „arbeitet“ der Luftballon-Künstler Mr. Jack. Cheerleader der Maniacs präsentieren um 14 Uhr ihre Choreografie mit Tanzelementen, Hebefiguren und Pyramiden. Um 15 Uhr gibt es einen Trommel-Flashmob zum Becher-/Cupsong „Die Jahresuhr“ von Rolf Zuckowski.

Spektakulär: die Cheerleader der Maniacs. Foto: Stadtmarketing Elmshorn/Ulf Marek Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf der Dachterrasse bei Ramelow sorgen ab 14 Uhr das Tanzstudio Alavi & die Fame Academy sowie Michaela und Holger von der Tanzschule Loferski mit ihren Shows für Unterhaltung. Beim Discofox sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, mitzutanzen. Hula-Hoop & Hula-Hoop for kids mit Jenny heißt es von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Summerlounge im Skulpturengarten. Mitmachen ausdrücklich erwünscht.

Hula Hoop ist im Skulpturengarten am Torhaus Trumpf. Foto: Stadtmarketing Elmshorn/Sven Rehder Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Audita verlost wieder Handtaschen

Taschen, die es in sich haben: Die Handtaschenverlosung des Lions Club Elmshorn Audita hat längst Tradition. Auf dem Alten Markt werden zirka 350 gebrauchte Handtaschen, gefüllt mit kleinen Präsenten, verlost. Die Taschen beinhalten attraktive Gewinne. Dabei sind zum Beispiel Gutscheinhefte „Gutes Tun“ im Wert von jeweils 25 Euro sowie ein Rundflug über Schleswig-Holstein. Der Erlös aus der Verlosung geht direkt in soziale Projekte. Ein Los kostet zwei Euro kosten, drei Lose fünf Euro.

„City Blues“ bei Holz Junge

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag lädt das Unternehmen Holz Junge zum „City Blues“ ein. Beginn ist um 11 Uhr. An der Jam Session nehmen Ludwig Seuss am Piano, Kalle Reuter an der Gitarre, Henry Heggen mit der Bluesharp, Martin Röttger an den Drums und Abis Wallenstein als Gitarrist teil. Sie werden entspannten Boogie und Blues spielen.

Am verkaufsoffenen Sonntag ist das Parken auf den öffentlichen Stellplätzen in der Innenstadt kostenlos.