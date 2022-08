Seit 2006 steht der gewaltige Gebäudekomplex zwischen Berliner Straße und Schloßstraße leer. Früher war hier das Lager von Teppich Kibek. Foto: Brameshuber up-down up-down Verkauf der Knechtschen Hallen Elmshorns Politik zwischen Begeisterung, Hoffnung und Bedenken Von Christian Brameshuber | 31.08.2022, 18:00 Uhr

Die Aufbruchsstimmung ist nach dem überraschenden Verkauf an das Unternehmen Semmelhaack unübersehbar. Entscheidend wird sein, was in dem gewaltigen Gebäudekomplex in den kommenden Jahren realisiert werden soll.