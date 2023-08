Gespräch und Schutzgebühr Tierheim im Kreis Pinneberg: Was ist zu beachten, wenn ich ein Tier aufnehmen möchte? Von Cornelia Sprenger | 18.08.2023, 06:00 Uhr Logo NEO „Little Joe“ ist ein zweijähriger Bulldog-Mischling, der derzeit im Tierheim Elmshorn auf einen neuen Besitzer wartet. Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down

Was muss man beachten, wenn man ein Tier aus dem Tierheim adoptieren will? Laut Brigitte Maeder vom Tierschutzverein Elmshorn sollten Hund oder Katze nicht nur vom Charakter her zu ihrem neuen Besitzer passen, sondern auch zu dessen Lebensumständen. Und dann gibt es da auch noch einen Vertrag.