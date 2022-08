Otto Schlüter ist bis heute Fußball- und HSV-Fan. Das Spiel gegen Uwe Seeler war der Höhepunkt seiner aktiven Karriere. FOTO: Carsten Wittmaack up-down up-down Der HSV in Barmstedt Uwe Seeler an der Düsterlohe: Otto Schlüter und seine Erinnerungen an das 4:8 Von Carsten Wittmaack | 02.08.2022, 17:00 Uhr

Es war ein Spiel, das Otto Schlüter für immer in Erinnerung bleiben wird. Jener Kick gegen die HSV-Altliga um Uwe Seeler, der am 15. Oktober 1977 an der Düsterlohe stattfand. Und der im Bootssteg seinen Abschluss fand.