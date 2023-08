80.000 Euro Schaden Ursache steht fest: Defekter Akku löst Feuer in Elmshorner Geschäft aus Von Grischa Beißner | 08.08.2023, 18:00 Uhr Nach dem Brand bleibt das ehemalige Geschäft vernagelt. Die Wohnungen sind wieder bewohnbar, die Rußflecken sind aber noch deutlich zu sehen. Foto: Grischa Beißner up-down up-down

Sieben Menschen musste die Feuerwehr retten, als am Abend des 1. August ein Feuer in einem Akku- und Druckergeschäft in der Mühlenstraße in Elmshorn ausbrach. Nun steht fest: Ein defekter Akku hat sich selbst entzündet. Elmshorns Wehrführerin erklärt, was das Löschen von Akkus so kompliziert macht.