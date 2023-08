Feuerwehren im Einsatz Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte bei Unfall in Groß Offenseth-Aspern Von Florian Sprenger | 05.08.2023, 16:09 Uhr Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Zusammenstoß einen Totalschaden. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Warum der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und in den Gegenverkehr geraten war, ist derzeit noch unklar. Alle drei Verletzten wurden zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht. Die Hauptstraße in Groß Offenseth-Aspern war nach dem Unfall für knapp zwei Stunden gesperrt.