Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall bei Elmshorn nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Straße gesperrt Unfall auf B431 in Elmshorn führt zu Rückstau bis auf die A23 Von Florian Sprenger | 27.12.2022, 15:21 Uhr

Nach einem Abbiege-Unfall am Mittag ist die B431 in Elmshorn teilweise gesperrt gewesen. Die Autos stauten sich daher auf die Autobahn zurück. Erst am Nachmittag sollte die Straße wieder frei sein.