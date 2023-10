Nach zwei Verkehrsunfällen ist es auf der A23 im Kreis Pinneberg am Sonnabend (14. Oktober) zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Erst krachten am Morgen drei Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Pinneberg und Tornesch ineinander, am Nachmittag verlor dann eine Frau zwischen Elmshorn und Horst/Elmshorn die Kontrolle über ihren Wagen.

Gegen 9 Uhr waren drei Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs, als ein Verkehrsteilnehmer Pinneberg und Tornesch aus bislang unbekannten Gründen auf dem linken Fahrstreifen stark abbremste. Eine Autofahrerin konnte infolgedessen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Ford Focus auf. Auch ein dritter Verkehrsteilnehmer war in den Auffahrunfall involviert.

Die Fahrerin des weißen Ford Focus erlitt leichte Verletzungen.

Die Fahrerin im mittleren Fahrzeug zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Ihr Fahrzeug erlitt einen hohen Sachschaden und musste von einem Abschleppunternehmen entfernt werden. Die beiden anderen Autofahrer konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen.

Um 15 Uhr der nächste Unfall weiter im Norden

Um kurz vor 15 Uhr befuhr dann eine Frau mit einem Kind und einem Welpen in ihrem Fahrzeug die A23 in Richtung Norden, als sie bei Nässe in Höhe Bokholt-Hanredder die Kontrolle verlor und nach rechts auf die Bankette geriet. Der Wagen fuhr anschließend in eine Böschung. Da ersten Meldungen zufolge von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückte die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn zur technischen Hilfeleistung aus.

Die beiden Insassen konnten sich und den Hund unverletzt aus dem Unfallwagen befreien, sodass sich die Maßnahmen der Helfer auf das Abklemmen der Autobatterie und das Freischneiden der Sträucher beschränkte. Während der Unfallaufnahme war die A23 kurzzeitig voll gesperrt, der Verkehr konnte anschließend über den linken Fahrstreifen abgeleitet werden. Wegen Bauarbeiten ist auch auf der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch mit Behinderungen zu rechnen.