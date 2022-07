Der Sommer in Schleswig-Holstein und im Kreis Pinneberg zeigt sich derzeit von seiner unbeständigen Seite – wie auf diesem Foto bei Hemdingen. FOTO: Elisabeth Meyer up-down up-down Anstehende Hitze-Tage Unbeständiges Wetter in SH nicht ungewöhnlich – Trockenheit bereitet Sorgen Von Wolfgang Duveneck | 13.07.2022, 17:00 Uhr

19 Grad am Freitag im Kreis Pinneberg, am kommenden Mittwoch bis zu 36 Grad: Der Sommer in Schleswig-Holstein fährt gerade Achterbahn. Das sei nicht untypisch, sagen Meteorologen. Zum Problem wird aber die Trockenheit.