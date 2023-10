Erneut haben Unbekannte in Raa-Besenbek größere Mengen Altreifen illegal entsorgt. Das teilte die Polizei jetzt mit. Demnach sollen die Täter bereits am Donnerstag (12. Oktober) etwa 30 Autoreifen im Bereich eines Gewässers am Raaer Feldweg abgelegt haben.

Wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittle nun der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr der Polizei. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (04121) 40920 entgegen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in dem Bereich große Mengen Altreifen in der Natur entsorgt worden sind. Bereits zu Beginn des Jahres 2023 hatte ein Angestellter des Sielverbands dort etwa 120 Reifen entdeckt. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.