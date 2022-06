Die Polizei bittet um Hinweise: In Elmshorn wurden vom 11. bis 13. Juni mehrere Fahrzeuge beschädigt. Auch eine Handtasche wurde gestohlen. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot Scheiben eingeschlagen Unbekannte beschädigen fünf Autos in Elmshorn Von Cindy Ahrens | 13.06.2022, 17:18 Uhr

In der Matthias-Kahlke-Promenade wurden am Wochenende (11. und 12. Juni) die Seitenscheiben von vier Autos eingeschlagen. Dabei wurde aus einem Q5 eine Handtasche gestohlen. In der Norderstraße wurde ein weiteres Auto beschädigt.