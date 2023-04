Die FDP-Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen besuchte zusammen mit Ralph Bockisch (links) das THW mit den Führungskräften Miljan Hückelheim (von links), Sven Lücke und Stefan Schrade. Foto: Michael Bunk up-down up-down Politik-Besuch Auch FDP will Umzug des THW Barmstedt unterstützen Von Michael Bunk | 03.04.2023, 17:00 Uhr

Am Geld würde der Bau einer neuen Unterkunft am Steinmoor wohl nicht scheitern, mutmaßt die FDP-Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen. Warum es aber zwischen Stadt und THW-Leitung noch keine Einigung über das Grundstück gibt, will sie nun erfragen.