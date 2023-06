Die schweren Müllsäcke konnten nur per Fahrzeug abgeladen werden. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Umweltverschmutzung Farbeimer und Sperrmüll in Klein Nordende einfach in die Natur gekippt Von Grischa Beißner | 01.06.2023, 16:28 Uhr

In Klein Nordende haben erneut Unbekannte ihren Müll einfach in die Natur gekippt. Gleich mehrere große Schuttsäcke voller Farbeimer, Fliesen und Laminatbodenreste wurden in der Nähe der Liether Kalkgrube entdeckt. Nun sucht die Polizei Zeugen.