Täter erbeutet Bargeld Überfall auf Spielhalle in Elmshorn: Täter flüchtet mit pinkfarbenem Beutel Von Tina Wollenschläger | 20.06.2023, 12:20 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine Spielhalle in der Panjestraße in Elmshorn überfallen. Die Kripo aus Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.