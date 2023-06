Dass es an der 1968 erbauten und fünf Jahre später ergänzten kleine Halle generell Sanierungsbedarf gibt, dürfte für niemanden überraschend kommen. Foto: Michael Bunk up-down up-down Vorsorgliche Maßnahme Turnhalle Hemdingen ist ab sofort für jeglichen Betrieb gesperrt Von Michael Bunk | 30.06.2023, 17:00 Uhr

Sachverständige befürchten, dass Wasser in Dach und Mauerwerk eingedrungen ist. Klarheit sollen weitere Untersuchungen bringen. Bis Ergebnisse vorliegen, wird in der kleinen Arena an der Grundschule in keinem Fall geturnt.