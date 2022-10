Mit diesem Schild wollen Einzelhändler in Elmshorn verhindern, dass wegen geschlossener Ladentüren weniger Kundinnen und Kunden ins Geschäft kommen. Foto: Ann-Kathrin Just up-down up-down Energiesparverordnung Türen zu, Beleuchtung aus: So sieht es in der Elmshorner Innenstadt aus Von Ann-Kathrin Just | 12.10.2022, 07:00 Uhr

Seit 1. Oktober gilt eine neue Energiesparverordnung. Insbesondere der Einzelhandel wird damit in die Pflicht genommen. Was heißt das konkret und wie wird die Verordnung in Elmshorn umgesetzt?