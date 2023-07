Trotz Sturmböen der Windstärke Acht auf dem Wasser: Die Fährfrauen von der Fähre Kronsnest. Foto: Norbert Gülicher up-down up-down Windstärke Acht Fährfrauen von Kronsnest trotzen Wind und Wetter auf der Krückau Von Grischa Beißner | 03.07.2023, 17:56 Uhr

Windstärke Acht, Sturmböen und viel Wasser in der Krückau: So sah es am vergangenen Sonntag aus. Die Fährfrauen von Kronsnest schreckte das jedoch nicht.