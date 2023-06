Selbst die modernen Schlepper mit ihren vielen PS kommen beim Trecker-Treck an ihre Leistungsgrenzen. Foto: Trecker-Treck-Team Lutzhorn up-down up-down Die Monster-Traktoren kommen Kult-Veranstaltung: Trecker-Treck in Lutzhorn erstmals mit den Giganten der Szene Von Carsten Wittmaack | 14.06.2023, 08:00 Uhr

Wenn in Lutzhorn die Schlepper zum Kräftemessen anrücken, spielt die Ökobilanz eine Nebenrolle. Es geht um pure Motorenkraft und um den Spaß an der Sache. Mehr als 1000 Zuschauer werden am Sonnabend, 17. Juni, bei dem Spektakel erwartet.