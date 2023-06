Weniger PS, aber genau so viel Spaß: Trecker-Treck im Jahr 1988. Foto: Archiv Gustav Heine up-down up-down Die gute alte Traktoren-Zeit Als die Schlepper beim Trecker-Treck in Hörnerkirchen gerade mal 10 PS hatten Von Carsten Wittmaack | 02.06.2023, 08:00 Uhr

Trecker-Treck. Das ist nicht nur in Lutzhorn ein Großereignis. Doch noch vor Lutzhorn gab es den Traktoren-Wettkampf in Hörnerkirchen. 1988 traten dort sogar noch Menschen gegen Maschinen an.