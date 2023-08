Wegen eines brennenden Transporters ist die A23 zwischen den Anschlussstellen Horst/Elmshorn und Elmshorn derzeit in Richtung Süden gesperrt. Das teilte die Autobahnpolizei auf Nachfrage von shz.de mit. Demnach war am Mittwoch (16. August) gegen 10.20 Uhr ein Transporter bei Kölln-Reisiek auf der Autobahn in Brand geraten.

A23 in Richtung Hamburg gesperrt

Die Feuerwehr ist auf der A23 im Einsatz, um das Fahrzeug zu löschen. Dafür wurde Autobahn in Fahrtrichtung Süden vollständig gesperrt. Nach Angaben der Polizei wird der Verkehr an der Anschlussstelle Horst/Elmshorn abgeleitet. In Richtung Norden fließt der Verkehr. Wie lange der Einsatz andauern wird, ist noch unklar. Allerdings staut sich der Verkehr aufgrund der Sperrung bereits vor der Abfahrt Horst/Elmshorn.