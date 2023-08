Feuerwehr im Einsatz Transporter brennt auf der A23 bei Elmshorn vollständig aus Von Caroline Warmuth | 16.08.2023, 10:51 Uhr | Update vor 1 Std. Der Transporter brannte auf der A23 in voller Ausdehnung. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

In Fahrtrichtung Süden ging auf der A23 am Mittwochvormittag nichts mehr. Wegen eines brennenden Transporters bei Elmshorn war die Feuerwehr im Einsatz. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg knapp zwei Stunden lang gesperrt.