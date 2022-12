Die Beschriftung Tourist-Information wurde bereits am Rathaus entfernt. Symbolfoto: Michael Bunk up-down up-down Anlaufpunkt geschlossen Tourist-Information im Barmstedter Rathaus ist Geschichte Von Michael Bunk | 03.12.2022, 15:00 Uhr

Auskünfte über Freizeitaktivitäten gibt es jetzt im Bürgerbüro oder in dem bisher als Außenstelle deklarierten Tourismus-Büro im Speicher der Wassermühle am Rantzauer See.