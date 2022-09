Die Tourist-Information im Barmstedter Rathaus wird nur wenig besucht. Foto: Michael Bunk up-down up-down Nur wenige Besucher Tourismusbüro im Barmstedter Rathaus steht vor dem Aus Von Michael Bunk | 29.09.2022, 17:45 Uhr

Praktisch kaum Besucher in der Innenstadt bieten wenig Argumente, um das Angebot auf Dauer aufrecht zu erhalten. Im Gegensatz dazu ist der Andrang in der Außenstelle am Rantzauer See groß.