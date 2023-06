Das dienstälteste Mitglied der Seestermüher Gemeindevertretung, der SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Klüsener (l.) vereidigte den alten und neuen Seestermüher Bürgermeister Thorsten Rockel (SPD). Foto: Kamin up-down up-down Wiederwahl Thorsten Rockel bleibt fünf weitere Jahre Seestermühes Bürgermeister Von Meike Kamin | 15.06.2023, 16:40 Uhr

Seestermühe bleibt stabil. Auch in Zukunft wird Thorsten Rockel der Gemeinde vorstehen. Und es steht einiges an: Kindergartenneubau, die Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagsschule, Energie- und Mobilitätswende und die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung.