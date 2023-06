Kinder unterschreiben auf einem Protestplakat zur gesperrten Laufbahn im Sportzentrum Heederbrook. Foto: Michael Bunk up-down up-down Sportzentrum Heederbrook Barmstedter Schüler protestieren gegen verschobenen Neubau der Tartanbahn Von Michael Bunk | 13.06.2023, 06:00 Uhr

Der Unterricht am Gymnasium in Barmstedt leidet, seitdem die marode Laufbahn im Oktober 2020 gesperrt worden war. Beim Stadtlauf machten Schüler und Eltern ihrem Unmut Luft. Eine zeitnahe Abhilfe aber ist nicht in Sicht.