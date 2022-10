Die alte Allee führt zum historischen Nutzwedel-Gehöft. Foto: Hermann Mohrdieck up-down up-down Tag der Allee am 20. Oktober Seit rund 130 Jahren: Horst und seine historischen Lindenalleen Von Hermann Mohrdieck | 20.10.2022, 06:00 Uhr

Am 20. Oktober ist Tag der Allee in Deutschland. Auch Horst hat so einige Alleen und Bäume, die über 200 Jahre alt sind.