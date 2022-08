Die Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs. Foto: dpa up-down up-down Geld gestohlen Täter gefilmt: Einbruch in Elmshorner Apotheke Von Christian Brameshuber | 30.08.2022, 17:51 Uhr

Die beiden Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Sie drangen gewaltsam in eine Apotheke in der Schulstraße in Elmshorn ein.