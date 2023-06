Jetzt ist es offiziell: Sonja Kindlein wird den bisherigen Fraktionschef Sven Herrmann an der Spitze gleichberechtigt unterstützen. Foto: Bündnis 90/Die Grünen up-down up-down Personalentscheidungen Sven Hermann und Sonja Kindlein: Elmshorns Grüne setzen auf eine Doppelspitze Von Christian Brameshuber | 15.06.2023, 07:00 Uhr

Kernthema Klimaschutz: Vor allem in diesem Bereich will die Partei in den kommenden fünf Jahren Akzente setzen.