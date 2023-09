In Ex-Disco Duplex Super-MRT für Elmshorns neue Radiologie kommt mit dem Kran Von Christian Brameshuber | 22.09.2023, 15:53 Uhr Präzisionsarbeit: Das neue MRT-Gerät musste durch die Rückwand des Gebäudes gehievt werden. Foto: Florian Nickel/Medienkapitän up-down up-down

Am neuen Standort in der Kurt-Wagener-Straße in Elmshorn soll die modernste Radiologie in ganz Schleswig-Holstein entstehen. Jetzt wurde die nächste Hürde genommen.