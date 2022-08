Zum Barmstedter Stoppelmarkt werden bis Montag (15. August) wieder Tausende Besucher erwartet. Die Marktmeile zieht sich quer durch die ganze Innenstadt. FOTO: Christian Uthoff up-down up-down Stadtfest beginnt Stoppelmarkt in Barmstedt ohne Corona-Auflagen: „Das haben wir vermisst“ und | 12.08.2022, 20:08 Uhr Von Peter Jaster Christian Uthoff | 12.08.2022, 20:08 Uhr

In Barmstedt wird vier Tage lang gefeiert: Seit 16 Uhr am Freitag hat der Stoppelmarkt geöffnet. Trotz der hohen Temperaturen kamen am ersten Tag viele Besucher – und freuten sich, ohne Corona-Auflagen feiern zu können.