Crashs inklusive 30 Bruchpiloten gehen beim 12. Langelner Stockcar-Rennen an den Start Von Michael Bunk | 18.08.2023, 18:00 Uhr Eine Straßenzulassung bekäme auch der Werbe-Pkw nicht. Foto: Michael Bunk up-down up-down

30 Wagemutige wagen sich mit ihren speziell präparierten Autos auf den Acker an der Vossmoorstraße in Langeln, wo eine 400 Meter lange Runde abgesteckt ist. So viel ist bereits vor dem ersten Start des Stockcar-Rennens sicher: Nur die wenigsten Autos überstehen dieses Spektakel.