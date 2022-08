Den Gegner rammen, darum geht es beim Stockcar Rennen. FOTO: Jann Roolfs up-down up-down Stockcar in Langeln Rammen ausdrücklich erlaubt: Zum Finale gibt es den Zerstörungslauf Von Jann Roolfs | 21.08.2022, 10:34 Uhr

Was aus öffentlichen Straßen richtig Geld kostet, ist beim Stockcar-Spektakel Pflicht: den Gegner rammen und möglichst zum Überschlag bringen. In Langeln gingen 31 Autos an den Start. Nur eines blieb fahrtüchtig.