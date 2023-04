The Gospel Company Elmshorn freut sich auf den Auftritt in der Bugenhagenkirche. Foto: Jürgen Melchert up-down up-down Stimmgewaltig und mitreißend Elmshorner Gospel-Chor kommt nach Klein Nordende Von Peter Warncke | 25.04.2023, 15:00 Uhr

The Gospel Company Elmshorn tritt am Sonnabend, 29. April, in der Bugenhagenkirche in Klein Nordende auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.