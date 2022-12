Das Neubaugebiet mit insgesamt 70 Grundstücken entsteht parallel zur Hoffnunger Chaussee. Foto: Michael Bunk up-down up-down Gestiegene Baukosten Heede lässt sich jetzt Zeit mit dem geplanten Neubaugebiet Von Michael Bunk | 08.12.2022, 17:00 Uhr

Die Ausschreibung für die Erschließung des Areals an der Hoffnunger Chaussee in Heede wird in das Jahr 2023 verschoben. Eine Folge des Ukrainekriegs.